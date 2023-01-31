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Daniele Franchi
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Markus Winkler
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Mikita Yo
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Mufid Majnun
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Faruk Tokluoğlu
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Paulina Milde-Jachowska
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Alexander Schimmeck
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m0851
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Arnaud Mariat
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Mikita Yo
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Markus Winkler
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Markus Winkler
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Drazen Nesic
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Kristaps Ungurs
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Caleb Jack
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Jaime Nugent
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Getty Images
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MiningWatch Portugal
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Sergej *****
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m0851
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