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Alejandro Duma
Simone Veil
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Nationaal Archief
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Nick Fewings
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Getty Images
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Matthieu Gouiffes
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