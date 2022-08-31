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Artuklu/Mardin
Turquía
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Yusuf Onuk
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engin akyurt
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Erdi İrbit
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Beyza Kaplan
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Musa Ortaç
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engin akyurt
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Yusuf Onuk
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Levi Meir Clancy
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Deniz Ateş
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İsra Nilgün Özkan
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Ümit Yıldırım
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Erdi İrbit
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engin akyurt
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ENES APAK
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Levi Meir Clancy
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ZEKERIYA SEN
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Erdi İrbit
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Yusuf Onuk
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