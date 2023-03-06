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George Dagerotip
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Luis Villasmil
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luis castro
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Patrick von der Wehd
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Getty Images
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Susan Wilkinson
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Philippe Tinembart
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Henri Lajarrige Lombard
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Allison Saeng
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yue su
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The New York Public Library
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Adam Kring
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George Dagerotip
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Patrick von der Wehd
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Jonathan Cosens Photography
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George Dagerotip
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Margaret Giatras
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Yuri Krupenin
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