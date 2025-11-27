Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
2,3 mil
Pen Tool
Ilustraciones
112
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Marco de fotos
cuadro
marco
foto
arte
antecedentes
Marcos de fotos
Maqueta de marco de fotos
polaroid
Marco Polaroid
maqueta
Marco de fotos vintage
fondo de pantalla
George Dagerotip
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Gaspar Uhas
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sachin Khadka
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sarah Shull
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Luis Villasmil
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ivan Shimko
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Dmitry Mashkin
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Clay Banks
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Martin Péchy
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Taru Goyal
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sarah khan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
James Healy
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kam Idris
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Andrew Itaga
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Lala Azizli
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Dhiyo Nugraha
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sherise Van Dyk
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Rolands Zilvinskis
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗