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Alex Shuper
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Hans
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Nico Smit
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Europeana
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Planet Volumes
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Pin Adventure Map
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Ioann-Mark Kuznietsov
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Raghavendra V. Konkathi
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Allison Saeng
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Will Goodman
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Beau Keally
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Matijn Palings
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Rodion Kutsaiev
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The New York Public Library
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