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Loto azul
Flor de loto azul
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nenúfar
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flora
lirio de estanque
Jimmy Chang
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KC Shum
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Saffu
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Say Cheeze Studios
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Thais Varela
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Danist Soh
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Mahesh Ranaweera
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Trang Vu
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Valeriia Miller
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Brigitte Elsner
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Firoj Ali
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Paul Yong
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Getty Images
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Chamidu Samarasinghe
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Al Soot
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Mirna Wabi-Sabi
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Valeriia Miller
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runningchild
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Adam Bachmeyer
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Alexander K
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