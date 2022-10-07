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Kateryna Hliznitsova
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Element5 Digital
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Quilia
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Tim Mossholder
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Zetong Li
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Beth Stevenson
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Kimberly Farmer
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Brooke Cagle
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Brooke Cagle
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Quilia
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Campaign Creators
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lilartsy
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Getty Images
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National Cancer Institute
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Kelly Sikkema
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Kelly Sikkema
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Jordan González
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Philippe Bout
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Priscilla Du Preez 🇨🇦
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The Climate Reality Project
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