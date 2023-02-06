Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
25
Pen Tool
Ilustraciones
0
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Laxmi
Laxmi Devi
Fiesta religiosa
espiritual
tradición
Diwali
Diosa Durga
Diosa Lakshmi
fiestum
hinduismo
Durga Puja
plato
devoción
Sonika Agarwal
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Kalpesh Bagde
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kalpesh Bagde
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Prateek Saxena
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Faheem Ahmed
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Monojit Dutta
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
anik das
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Aditya Sethia
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ravi Palke
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ramesh Das
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
kabita Darlami
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
SAYAK SARKAR
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Yudhajit Ghosh
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Yudhajit Ghosh
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Yudhajit Ghosh
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Yudhajit Ghosh
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble