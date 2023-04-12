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Gary Yost
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Martin de Arriba
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Sterling & Wilde
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Getty Images
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sheilabox
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The New York Public Library
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Ellie Cooper
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Getty Images
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Karly Jones
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The New York Public Library
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suzanne sachs
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Karolina Grabowska
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The New York Public Library
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Chevron down
Gary Yost
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Chevron down
Karly Jones
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Chevron down
Anita Austvika
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Nick Karvounis
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Julia Rekamie
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Aliona Zahrai
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