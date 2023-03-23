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Fotografías de retrato
Presidente de los Estados Unido
Política estadounidense
político
Pramod Tiwari
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Marcos Paulo Prado
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Library of Congress
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Library of Congress
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Navy Medicine
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Library of Congress
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Library of Congress
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Kamran Abdullayev
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Library of Congress
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NASA
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The Cleveland Museum of Art
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Getty Images
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Library of Congress
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Smithsonian
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NASA
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Kamran Abdullayev
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Library of Congress
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The Metropolitan Museum of Art
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British Library
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