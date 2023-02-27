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Óblast de Járkov
Andrew Petrischev
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Bohdan D.
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Andrew Petrischev
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Yaroslav Romanenko
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Anna Hunko
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Polina Kuzovkova
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Kate Tepla
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Rodion Kutsaiev
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Faruk Tokluoğlu
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Oleksandr Zhabin
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Maksym Pozniak-Haraburda
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Getty Images
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Anna Hunko
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Anna Postolnyk
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