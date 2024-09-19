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John Kakuk
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Mufid Majnun
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Andy Quezada
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Morgan Von Gunten
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RONNAKORN TRIRAGANON
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Muhammad Indradjit
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naufal prasidi
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Muhammad Indradjit
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SMKN 1 Gantar
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Vasanth Kedige
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Tinky 小天
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OSPAN ALI
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