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Arte floral
Mathilde Langevin
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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The New York Public Library
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The Cleveland Museum of Art
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Art Institute of Chicago
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The Cleveland Museum of Art
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Art Institute of Chicago
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Europeana
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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BHLNZ - Biodiversity Heritage Library NZ
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