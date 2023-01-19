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Martha Dominguez de Gouveia
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Hush Naidoo Jade Photography
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Getty Images
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Martha Dominguez de Gouveia
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Miguel Ausejo
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Piron Guillaume
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Getty Images
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Alexandr Podvalny
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Adhy Savala
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Marcelo Leal
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Getty Images
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National Cancer Institute
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Akram Huseyn
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Stephen Andrews
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A. C.
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Natanael Melchor
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National Cancer Institute
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Hush Naidoo Jade Photography
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