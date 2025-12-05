Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
2,8 mil
Pen Tool
Ilustraciones
1
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Horizonte en blanco y negro
Ciudad en blanco y negro
Paisaje urbano
arquitectura
ciudad
rascacielo
edificio
horizonte
urbano
nublado
metrópoli
Vista de la ciudad
Ciudad de Nueva York
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Vita Vilcina
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Adrien Bruneau
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ronan Furuta
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Creative Hina By.Quileen
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sebastian Schuster
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Rukmini Chaitanya Kondamudi
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Mick Truyts
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Elmer Cañas
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jaap Mol
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Cphotos
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Jaap Mol
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
vigor poodo
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Caleb Williams
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Mike Hindle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
José Pablo Domínguez
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ali Nazari
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗