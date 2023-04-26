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Yunus Tuğ
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mehrdad dadaei
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amir riazipour
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Nate Bash
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Tahir osman
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Yuvraj Singh
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Muhammad Abdullah
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Zeki Okur
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Yunus Tuğ
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João Marcelo Martins
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Levi Meir Clancy
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Ibrahim guetar
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Tahir osman
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Büşra Salkım
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Zeki Okur
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Zeki Okur
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Getty Images
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Ludovic Goin
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Ashley Trethowan
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Ibrahim guetar
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