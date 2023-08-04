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Pakistán
George Dagerotip
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Zubair Hussain
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Zubair Hussain
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Huzaifa Waheed
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Zubair Hussain
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Mariela Ferbo
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Waseem Aijaz (GCB)
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TALHA KHANI
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Assad Tanoli
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Abdullah Inam
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Aatik Tasneem
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Huzaifa Waheed
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George Dagerotip
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Jamshaid Mughal
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Levi Meir Clancy
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Sammy Chandio
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