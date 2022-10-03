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Patrick Langwallner
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Alonso Navarro
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Ahnaf Tahsin
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Jean D.
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Pablo Merchán Montes
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Bryan Dickerson
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Joanna Kosinska
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Andrew Knechel
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SJ Objio
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Vishnu Prasad
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Shelly Pence
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Kevin Fitzgerald
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Polina Kuzovkova
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Taylor Vick
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Yana Lysenko
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ALELLI PENOL
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Getty Images
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Natali Bredikhina
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Natali Bredikhina
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