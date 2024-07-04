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Gantas Vaičiulėnas
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Melissa Bradley
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Harrison Steen
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Shawn
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Annie Spratt
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Sophia Simoes
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Cassie Matias
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Valdemaras D.
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Getty Images
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USGS
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David Morris
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NOAA
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A. C.
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Magdalena Kula Manchee
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Stephen Crane
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Andri S
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Getty Images
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Nate Foong
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Dominik Van Opdenbosch
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Justin Kauffman
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