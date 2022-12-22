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Gesto con la mano
mano
acuerdo
éxito
dedo
Pulgares hacia arriba
Problemas de relación
confianza
angustia emocional
Frank Flores
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Sincerely Media
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Usman Yousaf
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Elena Rabkina
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Getty Images
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Toa Heftiba
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Resume Genius
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Priscilla Du Preez 🇨🇦
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Getty Images
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Priscilla Du Preez 🇨🇦
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Pawel Czerwinski
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Annie Spratt
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Curated Lifestyle
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Sincerely Media
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GMB Fitness
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Yazid N
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Getty Images
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Sincerely Media
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Iwaria Inc.
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pure julia
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