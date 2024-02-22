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Bob Brewer
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Saketh Upadhya
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Anchor Lee
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David Clode
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Mathew Schwartz
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James Bowen
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Getty Images
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Michael Rodock
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Yue WU
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Getty Images
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David Clode
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Harshit Suryawanshi
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Akshat Adsule
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Garv Chaplot
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Matthieu Rochette
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Brian Yurasits
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