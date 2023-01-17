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Alex Suprun
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todd kent
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Alex Suprun
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Getty Images
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Josh McCausland
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Point3D Commercial Imaging Ltd.
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Nina Mercado
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Andrej Lišakov
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Logan Meis
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Sten Rademaker
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Jakob Rosen
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Getty Images
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Vivint Solar
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John Paulsen
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Lorenzo Hamers
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Getty Images
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Jorgen Hendriksen
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Kevin Schmid
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Caleb Rogers
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