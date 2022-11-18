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Galleta con chispas de chocolate
Galletas con pepitas de chocolate
Galleta
Galeta de chocolate
Galletas
chispas de chocolate
Galleta de azúcar
Galletum
vívere
postre
marrón
Comida y bebida
Thomas Franke
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Food Photographer | Jennifer Pallian
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Vyshnavi Bisani
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Julissa Capdevilla
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Maryam Sicard
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James Trenda
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SJ 📸
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Fernanda Martinez
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Maryam Sicard
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Conor Brown
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Ellie Ellien
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Tamas Pap
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Karolina Grabowska
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Dex Ezekiel
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Shakti Rajpurohit
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Tetiana Bykovets
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JSB Co.
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A S
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Erol Ahmed
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Pam Mene
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