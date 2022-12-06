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Kseniya Lapteva
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Vincentiu Solomon
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Alex Shuper
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NASA
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Andy Holmes
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Juskteez Vu
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Getty Images
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Ferenc Horvath
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Pawel Czerwinski
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Timur Kozmenko
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Alex Shuper
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Johny Goerend
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Shot by Cerqueira
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m wrona
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Zyanya Citlalli
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Pawel Czerwinski
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Tom Gainor
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