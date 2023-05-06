Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
4 mil
Pen Tool
Ilustraciones
50
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Foco de atención en el escenario
teatro
etapa
foco
Luce
Iluminación escénica
Luces de escenario
Escenario vacío
música
micrófono
mostrar
marrón
Lugar de música
Yunus Tuğ
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Elijah Ekdahl
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Luis Morera
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Matthew Jungling
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Oscar Keys
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Wesley Pribadi
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Camille Roux
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anita Austvika
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ben Tofan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Rob Simmons
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
yuna huang
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
stefano stacchini
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
David von Diemar
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Yosuke Ota
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ivan Lom
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
roma
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble