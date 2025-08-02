Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
91
Pen Tool
Ilustraciones
18
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Feria de ciencias
Ciencias
química
Experimento científico
curiosidad
experimento
cubilete
Educación STEM
matraz
educación
ciencium
estudiante
aprendizaje
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Alex
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Brian McGowan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kelvin Zyteng
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Vlad Tchompalov
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
wu yi
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Thorium
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Marvin Radke
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Karina Kids
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Branden Skeli
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
A. C.
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Full stop
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
烧不酥在上海 老的
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Kouji Tsuru
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
othmane ferrah
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Igor Buljančević
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Imágenes patrocinadas
Obtén un 20 % de descuento con el código UNSPLASH20
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗