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Pantalla LCD agrietada
Pantalla de TV agrietada
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Francis Ledger
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David Pupăză
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Joshua Hoehne
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Nong
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Markus Spiske
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Compagnons
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Brett Jordan
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Clint Patterson
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Egor Komarov
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Veronica
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Michael Geiger
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Imkara Visual
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Egor Komarov
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Kevin Doyle
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