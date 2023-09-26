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Michael D Beckwith
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Boston Public Library
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Andrej Lišakov
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Cem Yıldız
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Andrej Lišakov
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The Metropolitan Museum of Art
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Smithsonian
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Deepthi Clicks
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National Gallery of Art
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Charles Mazón
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The New York Public Library
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The Cleveland Museum of Art
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