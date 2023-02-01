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De la granja a la mesa
Anita Austvika
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Ray Shrewsberry
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Compagnons
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Sydney Riggs
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Anshu A
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Kim Daniels
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Sharon Waldron
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Getty Images
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Boston Public Library
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Ben Allan
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Tracey Parish
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Andrew Petrischev
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Galt Museum & Archives
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Galt Museum & Archives
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Drink Drippy
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Monika Grabkowska
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Micah Tindell
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Sydney Riggs
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Tom Grove
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