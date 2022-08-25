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figma
Desarrollo de aplicaciones móviles
Diseñador UI/UX
Diseñador de UX de UI
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Tirza van Dijk
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Eftakher Alam
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Alvaro Reyes
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Alvaro Reyes
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Faizur Rehman
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Faizur Rehman
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Hal Gatewood
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UX Store
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UX Indonesia
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Faizur Rehman
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Kelly Sikkema
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Philip Oroni
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Kelly Sikkema
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Sunder Muthukumaran
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Timothy Cuenat
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