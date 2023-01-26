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Karolina Grabowska
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The Cleveland Museum of Art
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Sina Bahar
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The Cleveland Museum of Art
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Virginia Marinova
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The Cleveland Museum of Art
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Art Institute of Chicago
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Chevron down
The Cleveland Museum of Art
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Getty Images
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The Cleveland Museum of Art
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Bergstrand Consultancy
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Trang Nguyen
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Getty Images
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Art Institute of Chicago
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Ekaterina Grosheva
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towel.studio
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Behnam Norouzi
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Art Institute of Chicago
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Megan Bucknall
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The Cleveland Museum of Art
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