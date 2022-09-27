Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
30
Pen Tool
Ilustraciones
8
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Dióxido de carbono
CO2
Huella de carbono
Cambio climático
Contaminación
contaminación atmosférica
contaminación
Calentamiento global
humo
central eléctrica
protección del medio ambiente
cambio climático
chimenea
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Chris LeBoutillier
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Chris LeBoutillier
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Matthias Heyde
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Anne Nygård
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jas Min
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anthony Maw
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Guy Bowden
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anthony Maw
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Marcin Jozwiak
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marcin Jozwiak
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marcin Jozwiak
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
YesMore Content
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
WS Chae
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Marcin Jozwiak
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imágenes patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble