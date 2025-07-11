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Templo Katsuoji
Hans
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Roméo A.
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Raphael Lopes
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Alejandro Sevilla
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Ben Iwara
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Shinichi Kotoku
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Firdan As Sahab
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Tsuyoshi Yasuda
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Paris Bilal
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Nicolas Caetano
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Hai Nguyen
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Nicolas Caetano
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Fellipe Ditadi
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Hanning Chen
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Raphael Lopes
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Fadhil Abhimantra
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Cphotos
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Nicolas Caetano
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The Cleveland Museum of Art
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Roméo A.
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