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Olimpia Davies
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Tom Paolini
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Kivanc Erdirik
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Ngo Ngoc Khai Huyen
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Anna Jakutajc-Wojtalik
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Ngo Ngoc Khai Huyen
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Alexa Soh
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Aurela Redenica
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Getty Images
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Skön Communication
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Patrick Langwallner
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personalgraphic.com
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Getty Images
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Conor Brown
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Jocelyn Morales
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Hannah Fleming-Hlll
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Faruk Tokluoğlu
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Assem Gniyat
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Alex varela
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Matheus Frade
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