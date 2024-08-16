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Marvin Meyer
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Headway
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Georgie Cobbs
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Getty Images
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Nubelson Fernandes
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Quinten Braem
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Hasnain Ayaz
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Getty Images
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Ofspace LLC
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Ben Spray
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Anastassia Anufrieva
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Getty Images
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Mikhail Seleznev
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Mikhail Seleznev
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Ahmadreza Rezaie
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Behnam Norouzi
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Rahul Mishra
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Poddar Group of Institutions
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Kelly Sikkema
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