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Cerradura inteligente
Behnam Norouzi
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Sebastian Scholz (Nuki)
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Linus Belanger
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Ardian Pranomo
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Imkara Visual
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Point Normal
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