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Catedral de Santa María del Fiore
Carina Baumgartner
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Jonathan Körner
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Giuseppe Mondì
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Ali Nuredini
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Carina Baumgartner
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Drew Dempsey
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Alex Azabache
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Herr Bohn
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Tabea Schimpf
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Luiz Neto
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Kyndall Ramirez
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Nicola Pavan
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Joseph Quam
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Mark Boss
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Joshua Kettle
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Eugeniya Belova
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Alex Azabache
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