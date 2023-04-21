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Hasan Almasi
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USGS
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Chuanchai Pundej
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Provincial Archives of Alberta
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Europeana
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Alexander Mils
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British Library
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Navi Singh
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Europeana
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Adlan
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James Kovin
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Diana van Ormondt
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Nehemias Mazariegos
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Sergey Vinogradov
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National Library of Scotland
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