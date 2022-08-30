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Mahmoud Ayad
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Daniel Bonilla
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Kirsten LaChance
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Kristin O Karlsen
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Filip Eliasson
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Habib Beaini
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Tahir osman
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Mohammed Alzubidi
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Omar Abozeid
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Rebecca Müller
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Tahir osman
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The Cleveland Museum of Art
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Omar Abozeid
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Mohammed Alzubidi
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Omar Abozeid
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Rachel
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