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Cihat Hıdır
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Roberto Nickson
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Yolk CoWorking - Krakow
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Matt Hoffman
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Toa Heftiba
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Shridhar Gupta
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Quilia
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Michael Pointner
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Annie Spratt
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Microsoft Copilot
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Alesia Kazantceva
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Getty Images
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Annie Spratt
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Gian Paolo Aliatis
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Jozsef Hocza
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Evan Wise
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Alvaro Reyes
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Yolk CoWorking - Krakow
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