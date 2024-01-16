Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
590
Pen Tool
Ilustraciones
27
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Barack obama
Obama
Donald Trump
Estados Unido
político
política
día de elección
presidente
gobierno
traje
persona
patriótico
retrato
Allison Saeng
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Library of Congress
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
History in HD
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Mathew Browne
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Oleg Ivanov
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Shiona Das
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kawai So
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anna Mircea
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
A Chosen Soul
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brecht Corbeel
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Brecht Corbeel
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Dyana Wing So
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Brecht Corbeel
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Smithsonian
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ian Pette
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Fionn Elias Urban
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Library of Congress
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Library of Congress
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble