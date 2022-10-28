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Azore
Raphael Lopes
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Damir Babacic
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Damir Babacic
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Anna Jewels
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Raphael Lopes
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Fernando Strabuli
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Martin Munk
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Damir Babacic
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Getty Images
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Karim Sakhibgareev
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Alexandr Lipov
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Yves Alarie
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Johannes Kopf
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Isa Jokela-Gomes
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Luís Alvoeiro Quaresma
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Hans
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Raphael Lopes
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Karim Sakhibgareev
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Vera Gorbunova
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