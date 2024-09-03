Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
4,8 mil
Pen Tool
Ilustraciones
120
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Alfombra iraní
alfombra
Alfombra
Alfombra persa
patrón
artesanía
tapiz
alfombra oriental
decoración del hogar
Arte textil
patrón geométrico
patrimonio cultural
Kateryna Hliznitsova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Parham Moieni
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Maksym Tymchyk 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Erfan Banaei
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Amir Tohi
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Polina Kuzovkova
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Parham Moieni
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
javad moeinifar
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ahmed
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
javad moeinifar
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Kimia Zarifi
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Alireza Akhlaghi
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Ahmed
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Elly M
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Erfan Banaei
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Elly M
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗