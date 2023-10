Unsplash Inc. y sus afiliados y subsidiarias (“Unsplash”, “nosotros” o “nuestros”) se comprometen a proteger su privacidad y a salvaguardar su información personal. El propósito de esta Política de privacidad (la “Política de privacidad”) es informarle sobre nuestras prácticas de confidencialidad, incluida la forma en que recopilamos, utilizamos y divulgamos su información personal.

Esta Política de privacidad se aplica a nuestros sitio web, aplicaciones móviles y servicios relacionados (colectivamente, los “Servicios de Unsplash”). Al visitar, acceder o utilizar los Servicios de Unsplash, usted acepta las políticas y prácticas de esta Política de privacidad, por lo que le rogamos que las lea detenidamente. Si alguna de las políticas o prácticas de esta Política de privacidad no es aceptable para usted, no visite, acceda ni utilice los Servicios de Unsplash.

¿Qué incluye esta Política de privacidad?

Modificaciones a la Política de privacidad

Su privacidad es importante para nosotros, así que tanto si es nuevo en los servicios de Unsplash como un usuario de larga data, dedique tiempo a conocer y familiarizarse con nuestras políticas y prácticas. No dude en imprimir y conservar una copia de esta Política de privacidad, pero tenga en cuenta que nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de nuestras políticas y prácticas en cualquier momento. Pero no se preocupe, siempre podrá encontrar la última versión de esta Política de privacidad aquí en esta página. Si visita, accede o utiliza los servicios de Unsplash tras cualquier cambio en esta Política de privacidad se considerará que acepta dichos cambios. Por lo tanto, debe leer esta Política de privacidad periódicamente. Si no está de acuerdo con esta Política de privacidad, no debe visitar los servicios de Unsplash ni acceder a ellos o utilizarlos.

Información personal que recopilamos

La información personal que recopilamos sobre usted puede incluir lo siguiente. En cada caso, identificamos los motivos en los que confiamos para procesar su información personal en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (el “RGPD”):

Perfil de la cuenta: cuando abra una cuenta, es posible que recopilemos su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. También puede proporcionar detalles adicionales en el perfil de su cuenta, como la imagen de su perfil, las fotos, los datos de ubicación, el sitio web personal, el nombre de usuario de Instagram, el nombre de usuario de Twitter y el perfil de Facebook. Fundamentos legales aplicables: cumplimiento del contrato, consentimiento, intereses legítimos (para permitirnos cumplir nuestras obligaciones y proporcionar nuestros servicios).

Información del dispositivo: información que se recopila automáticamente sobre su dispositivo, como el hardware, el sistema operativo, el navegador, etc. Fundamentos legales aplicables: intereses legítimos (para permitirnos proporcionar el contenido y los servicios en el sitio web), consentimiento, cumplimiento del contrato.

Información de ubicación: información que se recopila automáticamente a través de proveedores de sistemas de análisis para determinar su ubicación, incluida su dirección IP y/o nombre de dominio y cualquier página externa que le haya remitido a nosotros. Fundamentos legales aplicables: intereses legítimos (para permitirnos proporcionar el contenido y los servicios en el sitio web), consentimiento, cumplimiento del contrato.

Información del registro del servidor: información generada por el uso de los servicios de Unsplash que se recopila y almacena automáticamente en los registros de nuestro servidor. Esto puede incluir, entre otros, información específica del dispositivo, información de ubicación, actividad del sistema y cualquier información interna y externa relacionada con las páginas de Unsplash que visite. Fundamentos legales aplicables: intereses legítimos (para permitirnos proporcionar el contenido y los servicios en el sitio web), consentimiento, cumplimiento del contrato.

Correspondencia: información que nos proporciona en correspondencia, como cuando envía preguntas o consultas y con respecto al servicio de atención al cliente en curso. Fundamentos legales aplicables: intereses legítimos (para permitirnos cumplir nuestras obligaciones y proporcionar nuestros servicios), consentimiento, cumplimiento del contrato.

Pasarelas de pago: las informaciones de pago, como la de su tarjeta de crédito/débito o de su número de cuenta financiera, se proporcionan a través de una interfaz de túnel segura directamente a un procesador de pagos externo (Stripe) y no son accesibles ni recopiladas por nosotros. Para más información, consulte la Política de privacidad de Stripe aquí.

Unsplash también puede hacer uso de la práctica habitual de colocar diminutos archivos de datos llamados cookies, cookies flash, etiquetas de píxeles u otras herramientas de seguimiento (“Cookies”) en su computadora u otros dispositivos utilizados para acceder a los servicios de Unsplash. Los cookies son pequeños fragmentos de información que se almacenan automáticamente en el navegador web de su dispositivo y que nosotros podemos recuperar. El tipo de información que recopilamos incluye, entre otros, información de identificación exclusiva de los visitantes e información relacionada con sus preferencias de uso. Utilizamos estas tecnologías para ayudarnos a reconocerlo como usuario y para recopilar información sobre su uso de los servicios de Unsplash con el fin de personalizar mejor nuestros servicios y contenido para usted. Al utilizar los servicios de Unsplash, usted reconoce y acepta que podemos recopilar y/o transmitir cualquier dato recopilado a nuestros proveedores de servicios externos, como los proveedores de análisis, que también pueden hacer uso de las tecnologías descritas anteriormente. Tenga en cuenta que si bloquea o borra las cookies, no podrá utilizar algunos o todos los servicios de Unsplash.

Cómo utilizamos la información personal

Tomamos medidas diseñadas para garantizar que solo los empleados que necesiten acceder a su información personal para cumplir con sus obligaciones laborales tengan acceso a ella. Podemos utilizar la información personal que recopilamos para:

proporcionarle los servicios de Unsplash, incluso el servicio de atención al cliente;

optimizar y mejorar los servicios de Unsplash, incluso el desarrollo de nuevos productos, servicios, características y funciones;

responder a consultas y otras solicitudes;

proporcionarle información que creemos que podría interesarle, incluso en relación con nuestros productos y servicios;

supervisar el uso de los Servicios de Unsplash, incluso mediante la realización de comprobaciones de seguridad automáticas y manuales;

comprender y analizar las tendencias de uso y preferencias de nuestros usuarios;

crear datos de informes agregados y anónimos sobre los Servicios de Unsplash;

investigar reclamaciones legales;

llevar a cabo los fines para los que podemos obtener consentimiento ocasionalmente; y

llevar a cabo cualquier otro fin que permita o requiera la legislación vigente.

Cómo compartimos información personal

Es posible que revelemos su información personal a las autoridades y entidades gubernamentales cuando así lo requiera la ley o con la creencia de buena fe de que dicha acción es necesaria para cumplir con la legislación vigente, en respuesta a una orden judicial, una citación judicial o cualquier otra orden de comparecencia del gobierno o mandato judicial válidos a primera vista o para cooperar de algún otro modo con las autoridades u otros organismos gubernamentales. También podemos revelar su información personal a un tercero en el caso de que se produzca una reorganización, fusión, venta, empresa conjunta, cesión, transferencia o cualquier otra disposición potencial o completa de la totalidad o parte de nuestro negocio.

Dependemos de proveedores de servicios externos para prestar una variedad de servicios en nuestro nombre, como la verificación de identidad, la detección de fraudes o amenazas de seguridad, el soporte telefónico o técnico, el procesamiento de tarjetas de pago, los servicios de alojamiento y el almacenamiento o procesamiento de datos, y podemos transferir su información personal a nuestros proveedores de servicios para tales fines. Los proveedores de servicios de terceros tienen acceso y pueden recopilar información personal únicamente según sea necesario para desempeñar sus funciones y no se les permite compartir o usar la información para ningún otro propósito.

Cuando revelamos su información personal a terceros, tomamos medidas razonables para garantizar que se cumplen las normas establecidas en esta Política de privacidad y que dichos terceros proporcionen garantías suficientes para implementar las medidas técnicas y de organización apropiadas para proteger su información personal.

Seguridad de la información

Nos tomamos muy en serio su privacidad y hemos implementado medidas de seguridad físicas, organizativas y tecnológicas con el fin de proteger su información personal contra pérdidas o robos, accesos no autorizados, divulgación, copia, uso o modificación. En particular, ciframos el sitio web de Unsplash con capa de conexión segura (SSL); revisamos periódicamente las prácticas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de información y restringimos el acceso a la información según la necesidad de conocerla de nuestros empleados, contratistas y agentes, quienes están sujetos a obligaciones de confidencialidad contractuales estrictas y pueden ser sancionados o despedidos si no cumplen con estas obligaciones.

Además, nuestro procesador de pagos externo Stripe encripta la información de su tarjeta de crédito y la almacena en una ubicación segura, a la que solo puede acceder personal autorizado.

A pesar de la medida descrita anteriormente, ningún método de transmisión o almacenamiento de información es 100 % seguro ni está libre de errores, por lo que lamentablemente no podemos garantizar la seguridad absoluta. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura (por ejemplo, si considera que la seguridad de cualquier información que nos haya proporcionado se ha visto afectada), contáctenos inmediatamente mediante la información de contacto en la sección “Contáctenos” que aparece a continuación.

Retención de información personal

Utilizaremos, revelaremos o conservaremos su información personal únicamente durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines para los que esa información personal fue recopilada y según lo permita o requiera la ley.

Derechos en relación con su información personal

Bajo ciertas circunstancias y de acuerdo con el RGPD u otras leyes de protección de datos vigentes, usted tiene los siguientes derechos:

Acceso: pregunte si estamos procesando información y, si lo estamos, solicite acceso a su información personal. Esto le permite recibir una copia de la información personal que tenemos sobre usted y otra información específica sobre usted.

Corrección: solicite que se corrija cualquier información personal incompleta o imprecisa sobre usted que tengamos.

Borrar: solicítenos que borremos o eliminemos su información personal en determinadas circunstancias. Existen ciertas excepciones en las que podemos rechazar una solicitud de eliminación, por ejemplo, cuando la información personal es necesaria para cumplir con la ley o en relación con reclamaciones legales.

Restricción: solicítenos que suspendamos el procesamiento de su información personal, por ejemplo, para establecer su exactitud o el motivo de su procesamiento.

Transferencia: solicite la transferencia de cierta información personal a otra parte.

Objeción: impugne el procesamiento de la información personal en función de un interés legítimo (o de un tercero) o con fines de marketing directo. Sin embargo, es posible que tengamos derecho a continuar procesando información en determinadas circunstancias.

Decisiones automatizadas: cuestione cualquier decisión automatizada tomada cuando tenga un efecto legal o significativo similar y solicite que se reconsidere.

Consentimiento: cuando procesemos información personal con consentimiento, retire su consentimiento.

También tiene derecho a presentar una denuncia ante una autoridad de control de protección de datos, en particular en el país (como se define a continuación) en el que resida normalmente, donde estemos ubicados o donde se haya producido una supuesta violación de la ley de protección de datos.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, contáctenos tal como se establece en la sección “Contáctenos”.

Marketing directo

Sujeto a las leyes y los reglamentos aplicables, es posible que ocasionalmente le enviemos materiales de marketing directo que promocionen servicios, productos, instalaciones o actividades al utilizar la información recopilada de usted. Si ya no desea recibir comunicaciones relacionadas con el marketing, puede renunciar a dichas comunicaciones si hace clic en el enlace “Darse de baja” que aparece en la parte inferior de los correos electrónicos que recibe de nosotros. También puede excluirse si se contacta con nosotros directamente a través de la información de contacto de la sección “Contáctenos” que aparece a continuación. Nos esforzaremos por responder a su solicitud de exclusión sin demora, pero le pedimos que nos dé tiempo razonable para procesar su solicitud. No proporcionaremos su información a terceros con fines de marketing directo u otros fines no relacionados sin su consentimiento por escrito.

Tenga en cuenta que si opta por no recibir comunicaciones relacionadas con el marketing, es posible que sigamos necesitando enviarle comunicaciones sobre su uso de nuestros productos o servicios, u otros asuntos, sujeto a las leyes y regulaciones vigentes.

Transferencia de datos

Su información personal puede ser almacenada y procesada en cualquier país, provincia o estado (cada uno de ellos denominado “País”) en el que tengamos instalaciones o en el que contratemos a proveedores de servicios externos. Como resultado, su información personal puede ser transferida a países fuera de su país de residencia, que pueden tener reglas de protección de datos diferentes a las de su país. Si bien dicha información se encuentra fuera de su país, estará sujeta a las leyes del país en el que se conserva y puede estar sujeta a divulgación a los gobiernos, tribunales o a las autoridades u organismos reguladores de dicho país, de conformidad con las leyes de dicho país. Sin embargo, nuestras prácticas con respecto a su información personal continuarán rigiéndose en todo momento por esta Política de privacidad y, si procede, cumpliremos con los requisitos del RGPD de proporcionar una protección adecuada para la transferencia de información personal desde la UE/el EEE a otros países.

Sitios web y servicios de terceros

Esta Política de privacidad se aplica únicamente a los servicios de Unsplash y no se extiende a ningún sitio web, producto o servicio proporcionado por terceros. No asumimos ninguna responsabilidad por las prácticas de confidencialidad de dichos terceros y le recomendamos que revise todas las políticas de privacidad de terceros antes de utilizar sitios web, productos o servicios de terceros.

Privacidad de los niños

Los servicios de Unsplash no están destinados a niños (menores de 13 años en Estados Unidos y Reino Unido o 16 años si usted vive en el Espacio Económico Europeo), y no recopilamos información personal de niños sin obtener el consentimiento parental. Si descubrimos que se ha recopilado información personal en los Servicios de Unsplash de personas menores de edad y sin un consentimiento parental verificable, tomaremos las medidas apropiadas para eliminar esta información. Si usted es padre o tutor y descubre que su hijo menor de edad ha proporcionado información personal, puede avisarnos como se indica en la sección “Contáctenos” y solicitarque eliminemos la información personal de ese niño de nuestros sistemas.

Contáctenos

Por cualquier pregunta o comentario sobre esta Política de privacidad o su información personal, para realizar una solicitud de acceso o corrección, para ejercer los derechos aplicables, para presentar una denuncia o para obtener información sobre nuestras políticas y prácticas con respecto a cualquier proveedor de servicios fuera de Canadá, puede ponerse en contacto con nuestro responsable de privacidad a privacy@unsplash.com.

La última actualización de esta Política de privacidad se realizó el 12 de septiembre de 2022.