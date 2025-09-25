Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
735
Pen Tool
Grafiken
234
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Flower
Stil
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Tag der toten
Tag der Toten
Mexiko
Halloween
Tag der Toten Mexiko
Ringelblumen
Zucker-Schädel
Ringelblume
anbietend
Zuckerschädel
Papel picado
Imhaf Maulana
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Nik
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ekaterina Bogdan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
David Palma
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Ekaterina Bogdan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Bekeen.co
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Heyho Visual
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
William Tellez
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Yeti Iglesias
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Monika Lemeshonok
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Yeti Iglesias
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Ekaterina Bogdan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Yovita Frederica Widjaja
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Cecilia Miraldi
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Ekaterina Bogdan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Lungani Magwaza
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gesponserte Bilder
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Gesponserte Bilder
20 % Rabatt mit dem Code UNSPLASH20
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗