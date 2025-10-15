Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
336
Pen Tool
Grafiken
22
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Flower
Stil
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Nussknacker
Nussknacker-Ballett
Ballett
Weihnachten
Der Nussknacker
Weihnachtsbaum
Weihnachtsdekoration
Figurine
Urlaubszeit
Person
Nussknacker-Soldat
Thomas Park
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Adriandra Karuniawan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Owl Illustration Agency
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Iván Díaz
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Owl Illustration Agency
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Tri wiranto
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Veii Rehanne Martinez
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Aleksa Geletey
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
manaa graphic
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Mohammad Bazar
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Ayush Kumar
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Aleksa Geletey
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ekaterina Bogdan
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Chris Alfeus
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Beatriz Camaleão
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
David Palma
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Amanda Sala
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Kyunghee Yim
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Risky Ming
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Rezza Alam
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗