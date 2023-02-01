Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
5144
Pen Tool
Grafiken
2
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Zürich, schweiz
Zürich
Stadt
Schweiz
Stadtbild
Straße
städtisch
draußen
Gebäude
Gasse
Person
Mensch
Schweiz Stadt
Ilia Bronskiy
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Meizhi Lang
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Tomi Blasic
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Miguel Joya
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ilia Bronskiy
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Tomi Blasic
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Samuel Quek
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Tomi Blasic
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ilia Bronskiy
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Samuel Quek
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
India Hambloch
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ilia Bronskiy
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ilia Bronskiy
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Chaz McGregor
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Daniil Korbut
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
vale
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Ilia Bronskiy
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Aho
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Paolo Bici
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Bryan Dijkhuizen
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗