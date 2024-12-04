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Grégoire Hervé-Bazin
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Kaleidico
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Danielle-Claude Bélanger
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Getty Images
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Marc Rafanell López
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Massimo Sartirana
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Patrick Hawlik
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Hatice Baran
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Kaleidico
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Mark König
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Microsoft 365
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Surface
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Pietro Mattia
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Daniel Llorente
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Mohamed hamdi
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Ed Wingate
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Brett Jordan
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Adéla Dvořáková
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