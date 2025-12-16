Unsplash logo
Unsplash-Startseite
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ sichern
Anmelden
Bild einreichen
A photo
Fotos
568
Pen Tool
Grafiken
3
Mehr
A copyright icon ©
Lizenz
Arrow down
Aspect ratio
Ausrichtung
Arrow down
Unfold
Sortieren nach
Relevanz
Arrow down
Filters
Filter
Us-hauptstadt
USA
Gebäude
Hauptstadt
Washington DC
Wahrzeichen
Gleichstrom
Person
US-Kapitol
grau
Denkmal
Volk
Architektur
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Praswin Prakashan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Andy Feliciotti
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Praswin Prakashan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Katelyn Perry
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Praswin Prakashan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Murali Raju
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Praswin Prakashan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
James A. Molnar
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Praswin Prakashan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Chris Briggs
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Praswin Prakashan
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Xenia Zach
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Getty Images
Für
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Herunterladen
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Herunterladen
Chevron down
Premium-Bilder auf iStock durchsuchen
| Jetzt Rabatt sichern
Mehr laden
Unsplash logo
Gestalten Sie etwas Außergewöhnliches
Mehr auf iStock anzeigen ↗
Mehr auf iStock anzeigen ↗